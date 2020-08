Amazonas disponibiliza testes rápidos de Covid-19 para 30 mil profissionais da educação

Manaus – O Governo do Amazonas vai disponibilizar, a partir de terça-feira (18/08), as testagens para detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa Covid-19, em 30 mil profissionais da rede pública estadual de ensino, sendo 15 mil na capital e 15 mil no interior. Os testes devem ser agendados a partir da segunda-feira (17/08), pelo aplicativo Sasi, disponível gratuitamente para download nas lojas virtuais App Store e Google Play.

Nessa primeira etapa, os testes serão direcionados para os profissionais da capital, pelo fato de estarem já atuando nas escolas desde o último dia 10 agosto. A aplicação dos testes rápidos agendados será realizada na Escola de Enfermagem de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas (EEM/Ufam), na rua Terezina, 495, bairro Adrianópolis, e em regime drive-thru, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo).

Além da testagem massiva, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), também vai intensificar o monitoramento nas escolas com a execução do programa “Vigilância Ativa”, com o intuito de promover a identificação de casos suspeitos, com isolamento imediato dentro das escolas e a investigação desses casos, por meio de notificação feita através do aplicativo Sasi.

“Temos duas ótimas notícias que são o uso de um aplicativo para as equipes de vigilância de cada escola, o aplicativo Sasi, o que vai oportunizar maior rapidez na notificação, investigação e medidas de controle em cada escola, e também a testagem massiva dos profissionais da educação. A partir de segunda-feira a comunidade escolar, incluindo os professores, poderá fazer seu agendamento via aplicativo Sasi, e a partir de terça-feira, já de acordo com o cronograma, ir até um dos nossos centros de testagem para fazer o seu teste”, destacou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

Aquisição e resultados dos testes – A aquisição dos testes rápidos passou por um processo de dois meses de licitação. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) homologou a licitação, e os testes passaram a estar disponíveis para serem aplicados. As ações de testagens são coordenadas pela FVS-AM e realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

O resultado do exame será enviado via e-mail, não sendo necessário esperar no local. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. O profissional deve apresentar identificação funcional.