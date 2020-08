Emerson Maia recebe homenagem no Teatro Amazonas

Amazonas – O hall do Teatro Amazonas será cenário para uma homenagem ao cantor e compositor Emerson Maia, que morreu nesta sexta-feira (14/08), em Manaus, aos 66 anos. No formato voz e violão, o levantador de toadas David Assayag comandará a apresentação, para o autor de clássicos como “Lamento de raça”, “Ao pé da roseira” e “Flor de tucumã” pelo boi-bumbá Garantido, e “Caprichoso: Um canto novo de esperança” e “Fumaça das ervas” pelo Caprichoso.

Na apresentação, aberta à imprensa, David cantará as principais músicas de Emerson Maia, e comentará o que cada uma delas representa para a Amazônia.

“Emerson é um ícone do Festival. Fez história nos dois bois. Apesar de ter permanecido maior tempo no Garantido, tem uma grande representatividade também para o Caprichoso”, comenta. “Suas letras cantam e exaltam a Amazônia, e ele sempre falou de preservação, desde uma época em que o assunto nem era tão debatido. Um compositor que escrevia com emoção e que passava esse sentimento para as músicas”, afirma David.

O levantador de toadas ressalta que ele e Emerson eram grandes amigos. “Nossa amizade vem desde a década de 80, quando cheguei em Parintins e ele já militava no Garantido. Era uma pessoa extraordinária e tinha um coração maravilhoso”.

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca também a luta de Emerson Maia na defesa da floresta.

“A cultura do Amazonas perde uma das vozes mais atuantes em defesa da Amazônia e do Festival Folclórico de Parintins. Um poeta irretocável. Uma sensibilidade que sempre será lembrada. Um legado que nunca será esquecido. Fica nosso respeito pela memória do Emerson”, afirma.