Escolas estaduais têm 79% de comparecimento dos alunos

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto registrou a presença de 79% dos estudantes de Ensino Médio na primeira semana de retorno das atividades presenciais, em Manaus. A porcentagem corresponde a 83,9 mil alunos em sala de aula, desde a última segunda-feira (10/08). Ao todo, a pasta possui 106.294 estudantes de Ensino Médio devidamente matriculados na rede pública estadual, somente na capital.

Com o retorno das atividades presenciais, as turmas foram divididas em dois grupos (A e B), que assistem às aulas na escola em dias alternados. A medida é um dos critérios adotados pela Secretaria de Educação com o intuito de diminuir a aglomeração nas unidades de ensino. Nos dias em que o aluno não estiver na escola, ele deverá acompanhar as transmissões do projeto “Aula em Casa”.

“O retorno híbrido e intercalado segue as orientações dos órgãos de Saúde para que o contágio da Covid-19 permaneça controlado em Manaus. Fora isso, foram adotadas também outras medidas, como o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e distanciamento de 1,5 metro entre os alunos”, afirma a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

O gestor da Escola Estadual (EE) Artur Amorim, localizada na zona norte da capital, Cleocimar Roberto, destaca que o retorno presencial é um desafio para todos os integrantes da comunidade escolar.

“A nossa instituição recebeu várias adequações referentes aos protocolos estipulados no Plano de Retorno às Atividades Presenciais da secretaria, e estamos focados em orientar alunos, professores, pedagogos e demais servidores, pois precisamos nos manter atentos a uma série de medidas de saúde que devem ser priorizadas para o pleno funcionamento das atividades nas escolas de Manaus”, disse Cleocimar.