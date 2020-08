Recuperação do sistema viário de Santa Isabel do Rio Negro entra na reta final

Santa Isabel do Rio Negro – O Governo do Amazonas está concluindo, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras de reconstrução do sistema viário da sede do município de Santa Isabel do Rio Negro, distante 630 quilômetros em linha reta de Manaus.

O investimento no valor de R$ 4.463.128,35 prevê a reconstrução de 8,66 quilômetros de ruas e avenidas, incluindo serviços de terraplanagem com remendos profundos e compactação de aterro, pavimentação com regularização de subleito, base e aplicação de concreto asfáltico com seixo e ainda drenagem com a construção de meio-fio, calçada e sarjeta. A obra apresenta percentual de conclusão de 90%. A previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano.

Outra obra que está sendo executada pela Seinfra, no município, é a implantação de meios-fios, calçadas e sarjetas nos bairros Dom Bosco e São José. Com uma população estimada em 25.156 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2019, Santa Isabel do Rio Negro tem no turismo uma de suas principais fontes de renda.