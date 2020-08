Seinfra abre vaga para estagiário em Edição de Vídeo

Amazonas – A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) está selecionando currículos para preencher uma vaga de estágio na área de Edição de Vídeo. Os interessados devem enviar currículo e portfólio para o e-mail [email protected]

Para participar, o candidato deve apresentar conhecimentos em edição de vídeo; captação de imagens e áudios; criação de roteiros e storyboards; e nos programas Premiere, After Effects e Illustrator. A gratificação será uma bolsa-auxílio no valor de R$ 640,00 mais R$ 167,20 de vale-transporte, com carga horária diária de 6 horas, podendo ser cumprida das 8h às 14h ou das 11h às 17h.