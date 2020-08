Tio é suspeito de estuprar e engravidar sobrinha de 10 anos

Espiríto Santo – Um homem de 33 anos está foragido suspeito de ter estuprado e engravidado uma sobrinha de 10 anos na cidade de São Mateus, a 220 km da capital Vitória. De acordo com a PC-ES (Polícia Civil do Espírito Santo), a criança era vítima de estupros há quatro anos e o caso chegou ao conhecimento da polícia no sábado (8), quando ela deu entrada num hospital público da cidade com suspeita de gravidez.

A menina chegou ao Hospital Estadual Roberto Silvares acompanhada de uma parente. Os médicos notaram que a barriga estava maior que o usual e realizaram um exame de gravidez, que deu positivo. A criança está grávida há cerca de três meses.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O nome do tio não foi informado para proteger a identidade da criança, que se encontra num abrigo municipal recebendo apoio psicológico e médico. A garota morava com os avós. A PC-ES não informou o paradeiro dos pais da vítima.

Na manhã de ontem, policiais foram até a Bahia procurar o suspeito na casa de parentes, mas não tiveram sucesso. “Os policiais foram informados que o suspeito fugiu do município (de São Mateus) para destino ignorado, em razão da divulgação do caso e da foto pelas redes sociais”, disse o delegado Leonardo Malacarne.

O delegado informou que o tio da criança foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, ambos praticados de forma continuada. Em seguida, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Somadas, as penas podem ultrapassar 15 anos de prisão.

Leonardo explicou que o suspeito estava sendo monitorado desde o início das investigações. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.