Policial da Rocam é morto a tiros no Educandos

MANAUS – Um policial militar das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) identificado como o soldado Fábio Marcelo do Nascimento,38, foi morto no início da noite desta sexta-feira (14) na avenida Leopoldo Peres, bairro de Educandos, zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 19h30. A Polícia Militar iniciou as buscas para encontrar os autores do homicídio.

No momento do homicídio, o PM estava em um carro modelo Volkswagen Gol, acompanhado de um amigo que foi baleado e levado para o Hospital 28 de Agosto. Durante o tiroteio, Fábio teria tido uma pistola calibre ponto 40 roubada.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 19h30 e o PM levou pelo menos seis tiros, a maioria no peito. Ainda não há informações sobre a motivação. Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

Vídeos de câmeras de segurança mostraram o momento em que o crime aconteceu. Nas imagens é possível ver dois dos criminosos que participaram do homicídio aparecerem sentados na calçada poucos minutos antes do PM estacionar enquanto um deles observa o movimento.

Assista: