Base Arpão apreende 32 kg de drogas em embarcação, no município de Coari

Em mais uma ação dos policiais da Base Arpão, no município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), duas mulheres foram presas, nesta sexta-feira (14/08), por tráfico de drogas. A dupla foi flagrada com 32 quilos de maconha tipo skunk e R$ 1 mil em espécie, dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

A equipe policial efetuou abordagem em uma embarcação tipo expresso, de nome Crystal I, no Porto de Coari. Durante revista, uma das passageiras apresentou atitude suspeita. Após busca pessoal, foram encontrados oito quilos de entorpecentes.

A mulher ainda informou que estava acompanhada de uma amiga e que havia três malas, no porão da embarcação, com o restante da substância entorpecente. Diante dos fatos, a dupla foi detida e conduzida à Base Arpão para os procedimentos legais.

A Base Fluvial Arpão é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP). Participam das ações na Base efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia).