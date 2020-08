Quatro bares são fechados por aglomeração em Manaus

MANAUS – Na noite desta sexta-feira (14/08), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 17 locais, entre bares, restaurantes e casas de eventos em Manaus. A ação, que conta com órgãos estaduais e municipais, autuou cinco estabelecimentos e fechou quatro por falta de licenças e descumprimento das normas de prevenção ao Covid-19.

Dos cinco bares autuados, quatro estavam lotados e um extrapolou o horário permitido para o funcionamento. No bairro Parque Dez, zona centro-sul da capital amazonense, um bar foi interditado pela ausência de licença e aglomeração.

Participaram da ação a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Polícia Militar, Polícia Civil, Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Casa Militar do Município, entre outros órgãos.

Na tarde deste sábado (15/08), as ações se concentram na fiscalização aos flutuantes da região do Tarumã. A população pode auxiliar no trabalho da CIF por meio de denúncias ao 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou ao 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).