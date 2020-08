Adolescente morre eletrocutado ao tentar pegar pipa presa em fio de alta tensão

Manaus – Os bombeiros militares do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) efetuaram o resgate de um cadáver, na noite de ontem (16/08), na rua dos Bandeirantes, bairro Lírio do Vale, zona oeste. A vítima era um adolescente de 14 anos de idade, que estava preso em uma linha de alta tensão.

De acordo com testemunas, o rapaz tentava pegar uma pipa com rodo com cabo metálico e tocou na rede de alta tensão. Ainda segundo os familiares no local, a estrutura de guarda-corpo da varanda era muito próxima da rede elétrica. Segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), a descarga elétrica que atingiu o adolescente foi de 3.500 volts. A equipe do BBE realizou a remoção utilizando o sistema de rapel, e o corpo foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML).