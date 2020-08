Alberto Neto diz que tem os pré-requisitos para ser prefeito de Manaus

MANAUS – Com apenas dois anos e meio do primeiro mandato, o ex-capitão da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Alberto Neto lançou sua pré-candidatura a prefeito de Manaus.

Em entrevista ao portal Em Tempo, o deputado federal Alberto Neto (Republicamos) e pré-candidato afirmou que ‘preenche os pré-requisitos para atuar como prefeito e por isso se sente preparado para cuidar da cidade’.

Em outro trecho, Alberto diz que quer mostrar a capacidade dele de governar Manaus. Leia a entrevista completa aqui.

Apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o pré-candidato acredita que chegará ao segundo turno das eleições, onde contará com apoio do presidente.