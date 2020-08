Governo conclui recuperação do sistema viário de Barreirinha

Barreirinha – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está concluindo a recuperação de mais um sistema viário no interior do estado. O município beneficiado desta vez é o de Barreirinha, situado na calha do Baixo Amazonas e distante 331 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 5.875.844,57, estão em fase de conclusão os serviços de terraplanagem com regularização se subleito, pavimentação com concreto armado, drenagem com calçada, meio fio e sarjeta, e ainda a sinalização das vias trabalhadas com paisagismo e revestimento de solo com grama.

O projeto contempla a reconstrução de 2,27 quilômetros de vias e inclui o serviço de greide elevado, ou seja, elevação da altura da rua para que não fique debaixo d’água no período de enchentes.

A empresa responsável pela obra mobilizou uma patrulha mecânica completa, com escavadeira hidráulica, motoniveladora, caminhão-pipa, caminhão betoneira e caminhões basculantes, gerando entre 30 e 45 empregos diretos e indiretos.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019, Barreirinha tem uma população estimada em 32.041 habitantes.