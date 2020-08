Grupo DB oferta vagas para PcD, peixeiro e açougueiro

Manaus – Principal rede de supermercados e hipermercados de Manaus, o Grupo DB iniciou esta semana, a seleção para vagas de emprego destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD). A seleção é para contratação imediata para atuar nos setores de padaria e operador de loja, e para integrar o banco de talentos interno da empresa.

Além dos requisitos necessários como ensino médio completo, os candidatos selecionados têm garantidos os direitos trabalhistas e previdenciários CLT e ainda treinamento e capacitação para as funções.

De acordo com a legislação, o termo PcD refere-se a toda pessoa que possui uma limitação permanente (física, visual, auditiva e intelectual). São consideradas limitações permanentes quando a pessoa nasce ou as adquire no decorrer da vida (acidentes ou doenças diversas) e não há cura, ou seja, o indivíduo deve se adaptar àquela situação.

Além das vagas exclusivas para PcD, o Grupo DB também está ofertando empregos em suas lojas para as funções de açougueiro e peixeiro.

Para as duas funções é necessário ter experiência em atendimento e conhecimento do manuseio de carnes, cortes e de técnicas de amanhar peixes. Os candidatos selecionados também têm garantidos os direitos trabalhistas e previdenciários CLT e ainda treinamento e capacitação para o exercício das funções.

Os interessados poderão fazer seu cadastramento no site da empresa (www.supermercadosdb.com.br) e também podem enviar seu currículo para o endereço eletrônico [email protected].