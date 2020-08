Seap oferta cursos de Serigrafia e Marcenaria a apenados dos CDPMs 1 e 2

Amazonas – Começaram, nesta segunda-feira (17/08), as aulas dos cursos de serigrafia e marcenaria ofertados aos internos dos Centros de Detenção Provisório Masculino 1 e 2, ambos localizados no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). As capacitações estão sendo ofertadas por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e o consórcio cogestor CGPAM.

Os cursos possuem uma turma única composta por 30 reeducandos do programa “Trabalhando a Liberdade”. Cada unidade prisional dispõe de 15 vagas. As aulas serão ministradas no CDPM 2.

No curso de serigrafia, os internos irão aprender técnicas básicas de pintura silkscreen e pinturas artísticas em telas. Já no curso de marcenaria serão lecionadas técnicas próprias da área, como medição, acabamento, lixamento, envernizamento, entre outros. As aulas foram divididas em práticas e teóricas.

O curso de serigrafia tem carga horária total de 120 horas e o de marcenaria a carga horária será de 260 horas.

Na cerimônia de abertura dos cursos, foram exibidas telas de pinturas feitas pelos próprios internos. O diretor do CDPM 2, Jean Carlo Oliveira, aproveitou a oportunidade para exaltar o trabalho desenvolvido por eles. “Alguns já possuem talento nato e o exercem na unidade contribuindo para as atividades de artesanato. O curso de serigrafia irá proporcionar o aprimoramento das técnicas e lhes apresentar novos recursos de pintura”, completou ele.

Além de iniciativas como essa possibilitarem ao apenado um futuro promissor e honesto quando em liberdade, bem como, enquanto na unidade, favorecer a sua atuação em atividades de melhorias na manutenção e conservação do prédio onde todos serão beneficiados, há ainda a remição da pena pelo estudo, determinada na Lei de Execução Penal (LEP).