Secretaria de Educação oferece suporte a alunos durante transmissões do ‘Aula em Casa’

Amazonas – Sessenta professores e 14 pedagogos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) têm uma importante missão na retomada às aulas presenciais, iniciada no dia 10 de agosto, em Manaus. Juntos, eles integram a equipe do Plantão Virtual de Apoio à Aprendizagem, um dos projetos pedagógicos que compõem o Plano de Retorno das Atividades Presenciais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, disponível para acesso no link: www.educacao.am.gov.br/ plano-de-retorno-as- atividades-presenciais.

Iniciado logo após a suspensão das aulas presenciais e a criação do “Aula em Casa”, o Plantão busca, por meio de uma abordagem multiplataforma, dar suporte aos alunos da rede pública estadual que acompanham ao regime especial de aulas não presenciais. Por meio de ferramentas digitais, os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio podem, por exemplo, sanar dúvidas acerca dos conteúdos transmitidos pelas videoaulas do Cemeam.

“Caso os alunos não tenham compreendido algo da aula, eles podem, através do chat no aplicativo Aula em Casa, tirar todas as dúvidas. Contamos com uma equipe de professores e pedagogos que ficam à disposição, durante a transmissão das videoaulas, para atender a essa demanda”, afirmou a diretora do Centro de Mídias, Wilmara Monteiro.

Além do chat no app, o Plantão Virtual de Apoio à Aprendizagem atua também por meio de outros canais de acesso, como e-mail ([email protected]) e no “Fale Conosco” de todas as plataformas on-line onde o “Aula em Casa” está presente, tal qual Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Plataforma Educação, YouTube e Facebook. A equipe atende, ainda, pelo número 0800-046-4632.

“O serviço de chat segue disponível no aplicativo Mano, também. Mas é importante que todos os estudantes migrem para o app Aula em Casa. Desta forma, otimizaremos o atendimento do Plantão”, pontuou Wilmara.