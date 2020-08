Sinalização, monitoramento e integração mantêm segurança da rede de gás natural em Manaus

Manaus – Presente em quase 140 quilômetros das ruas de Manaus, a rede de distribuição de gás natural já atende mais de 3 mil unidades consumidoras no estado. E para garantir a segurança no fornecimento desse combustível, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) monitora ininterruptamente o sistema de gasodutos, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para realizar essa atividade, a Cigás possui um Centro de Controle Operacional (CCO) com tecnologia de ponta. O CCO acompanha o comportamento da rede de distribuição quanto a diversas variáveis, tais como pressão, vazão e temperatura do gás. O sistema é composto ainda por câmeras em pontos estratégicos da rede e possui tecnologia para fechamento automático e remoto de válvulas em caso de um vazamento em grandes proporções.

Além da segurança das instalações de gás, destaca-se também a integração da Cigás com as outras concessionárias que prestam serviços, por meio de infraestrutura instalada nas vias da cidade de Manaus. Isso é possível graças ao Comitê de Obras Públicas Integradas (Copi), que mantém a comunicação permanente entre a Companhia, as concessionárias de outros serviços e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), coordenadora do Copi.

O compartilhamento das redes e dos cronogramas de obras com os órgãos públicos do Estado e do município permite o alinhamento e o acompanhamento de intervenções próximas à rede de gás natural, garantindo maior segurança e melhor planejamento das intervenções.

Além de contribuir com a economia e com a preservação do meio ambiente, por se tratar de uma fonte de energia limpa, a segurança é um dos principais diferenciais nas atividades de distribuição do gás natural no Amazonas. O gasoduto é subterrâneo e sinalizado, facilmente identificado pela população por meio de placas, adesivos e/ou tachões aplicados no piso.

“A segurança é prioridade na Cigás. Somos certificados em normas da qualidade que atestam a excelência do nosso sistema de gestão. A integração com órgãos, empresas distribuidoras e a sociedade também é fundamental para garantir uma operação eficiente e segura”, destacou o diretor técnico e comercial da Companhia, Clovis Correia Junior.

Plano de Emergências – Em quase dez anos de operações comerciais, não há registros de acidentes envolvendo a rede de distribuição de gás natural. E, caso um sinistro venha a ocorrer, a distribuidora conta com o Plano de Atendimento a Emergência, que tem por objetivo orientar, disciplinar e determinar os procedimentos a serem adotados para a pronta resposta a situações emergenciais durante a operação.

Esse plano é testado anualmente em simulados, nos quais um cenário de emergência é elaborado para testar as ações e o tempo de resposta da concessionária e de órgãos parceiros em situação de emergência no gasoduto. Desde 2011, a Companhia realiza exercícios desse tipo em diferentes locais em Manaus.

As obras de ampliação da rede de distribuição de gás natural podem ser acompanhadas no endereço www.cigas-am.com.br/ obras.