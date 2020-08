Tarifa Social de Energia Elétrica é ampliada para mais 220 mil famílias

Amaznas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas), firmou, nesta segunda-feira (17/08), termo de cooperação técnica com a Amazonas Energia para incluir mais 220 mil famílias do estado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O benefício gera desconto de até 65% na conta de energia e, atualmente, já contempla cerca de 170 mil famílias.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, ressaltou a importância estender a Tarifa Social, no momento em que os cidadãos buscam reestabelecer a economia doméstica, devido à pandemia de Covid-19.

“A missão do Governo do Estado é trabalhar por aquelas pessoas que mais precisam, por isso determinei que a Secretaria de Assistência Social se envolvesse em todas as etapas necessárias para a assinatura dessa cooperação, que vai possibilitar uma conta de luz mais barata para outras 220 mil famílias amazonenses. Nesse momento de pandemia, isso vai ser fundamental para dar uma segurança financeira a essas famílias”, avaliou Wilson Lima.

O secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antony, afirmou que a medida é importante para impulsionar a economia do Amazonas. “São atitudes que não podem ser desfeitas, sob pena de causar um retrocesso na política pública do Estado. Estamos estimando, num primeiro momento, 400 mil famílias para serem beneficiadas com a Tarifa Social. Isso injeta dinheiro na nossa economia, gera riqueza para o nosso estado, e a gente espera que, com isso, todas as pessoas possam ter uma cidadania e uma qualidade de vida melhor”, disse Antony.

Atualização – A partir de um cruzamento de dados entre o Sistema Integrado de Gestão Social e a base de clientes da Amazonas Energia, as informações das famílias identificadas serão repassadas aos municípios, que farão uma busca ativa para atualização cadastral e concessão da tarifa social.

Além disso, as famílias serão alertadas por canais digitais, como SMS, e-mail, WhatsApp e redes sociais, para que possam fazer seus próprios cadastros no portal da Seas (www.seas.am.gov.br); por meio da assistente virtual, que atende pelo WhatsApp (92) 99148-6350; no portal da Amazonas Energia (https://agencia.amazonasenergia.com/tarifa-social); ou pelo telefone 0800 701 3001.