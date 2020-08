Avó esquece da neta no interior de veículo da Uber

Pernambuco – Uma menina de quatro anos foi esquecida pela avó no interior de um veículo da Uber, depois de terminar a viagem, na noite de sábado, em João Pessoa, Pernambuco. De acordo com o site G1, a idosa saiu do carro com os outros netos, retirou a mala de viagem e outros objetos que trazia e esqueceu da criança, que dormia no assento traseiro.

O condutor só percebeu a presença da menina quando terminou o serviço e chegou em casa. Enquanto isso, nem a idosa, nem a mãe da criança sabiam onde ela estava. Pensaram que a criança tinha saído do carro e desaparecido.

O motorista acabou dando lanche à criança e, posteriormente, levou a menina para casa dela.