Detran-AM divulga lista dos aprovados para o Curso de Instrutor do CFC

Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulgou os aprovados no exame psicopedagógico para o curso de instrutor do Centro de Formação de Condutores (CFC). As matrículas devem ser realizadas até sexta-feira (24/08), das 8h às 15h, na Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores, na sede do órgão.

O curso foi dividido em duas turmas: a primeira terá início no dia 24 de agosto, com aulas de segunda a sexta-feira, e a segunda turma somente aos sábados, iniciando no dia 22 de agosto.

Documentação – Para realizar a inscrição, será necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: comprovante de depósito, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, o candidato deve realizar um pagamento integral de R$ 900,00 ou duas parcelas de R$ 450,00, conforme previsto no edital nº 001/2020. O depósito deverá ser efetuado na conta do Detran-AM, com os seguintes dados: Banco Bradesco Agência 3739; Conta Corrente 16062-8; CNPJ 04.224.028/0001-63.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PSICOPEDAGÓGICO

MARÇO 2020

1. ADRIANA BRAGA ROCHA

2. AGELCIMARA LOPES CUNHA

3. ALEXANDRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

4. ALEXSSANDER SILVA VIEIRA

5. ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA

6. ANDREZA FERREIRA DA SILVA

7. ANDREZA VIEIRA FERREIRA

8. ANGELO ANTONIO ASSIS DE ALENCAR

9. ANNA FELÍCIA COELHO FERREIRA

10. ANTONIO FÁBIO SILVA COSTA

11. ANTONIO LIDUINO DOS SANTOS

12. ANTONIO RICARDO CALDAS ROSÁRIO DA SILVA

13. AUGUSTO CESAR COSTA DA SILVA JUNIOR

14. AURINETE SILVA DE SOUZA

15. BARBARA ELIAS DE SOUZA

16. BRENDA DE OLIVEIRA BENITI

17. CLAUDIO VALTER DE SOUZA E SILVA

18. CLEBER PINHEIRO RIOS

19. DAIVISON GUIMARÃES DOS SANTOS

20. DANIEL SILVA VIANA

21. DANILO AGUIAR BEZERRA

22. DERLEI MARIA CORREA DE MACEDO DANTAS

23. DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

24. ELDEONE DIAS FERREIRA

25. FELIPE RAMON DUARTE JUNIOR

26. FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DE SOUZA

27. GABRIEL WILLISON PIRES PINHEIRO

28. GEDEÃO AMORIM FARIAS

29. GREICY KELY DE SOUZA SOTO

30. HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO

31. HÉLIO MONTEIRO MOTA

32. HERBERTE DE SOUZA PALHETA

33. IGOR CORREA CARUSO

34. ISABELA FERNANDES MICHELE FERREIRA

35. ÍTALO GAUDENCIO DE OLIVEIRA ROCHA

36. JANDERNEI PEDROSA RODRIGUES

37. JEFFY MATHEUS NORONHA SILVA

38. JEFTÊ LIMA JUSTO

39. JERDSON LIMA JUSTO

40. JONIS FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

41. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO

42. JOSÉ FRANCISCO MENDES ALMEIDA

43. JOSÉ PONCIANO DA SILVA

44. JOSÉ WILSON CARVALHO

45. JUAREZ TAVARES DE VASCONCELOS

46. KAIQUE MOREIRA DOS SANTOS

47. KAREN ROBERTA CHAVES MONTEIRO

48. KEIZE CONEGUNDES MATULI

49. KLEBERSON MELO DA SILVA

50. LEONARDO RICARDO DA SILVA

51. LUCIANO NEVES DE MAGALHÃES

52. MARCELO PICANÇO FREIRE

53. NAZARÉ DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA

54. NEIRIS DA SILVA ALVES

55. PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA DA SILVA

56. RAIMUNDO DA SILVA NOGUEIRA

57. RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

58. REBECA KAROLINI SILVA DE PINHO

59. RENAN LIMA NEVES

60. RICARDO VICTO ARAÚJO CAVALCANTE

61. RÍVEA KARINA MARTINS ARAGÃO

62. ROBINNE CORREA CONTE DE MELO

63. ROBSON SILVA DE PAULA

64. RODRIGO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA

65. ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA.

66. SILVIA CRISTINE MUNIZ DE SOUZA

67. THIAGO AMORIM FARIAS

68. VANESSA AZEVEDO DOS SANTOS

69. WANDERSON FERNANDES DE VASCONCELOS

70. WAGNER RODRIGUES DA SILVA