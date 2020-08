Gestores da Susam visitam Hospital Universitário Getúlio Vargas

Amazonas – Como parte das ações de reorganização e reestruturação da rede estadual de Saúde, a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) realizou visita técnica, na manhã desta terça-feira (18/8), ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). O objetivo da visita foi conhecer a estrutura existente e alinhar ações das duas gestões para ampliar a utilização do hospital na rede estadual.

O secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo, destacou que o HUGV é um hospital moderno, com potencial para promover um importante reforço ao sistema de saúde do Amazonas.

“Estamos fazendo um planejamento para destinar determinados serviços, que hoje sobrecarregam a rede, principalmente das especialidades e do pronto atendimento da urgência e emergência, para que esses hospitais consigam atuar em sua plena capacidade e ampliar o serviço ofertado à população “, ressaltou.

A visita técnica faz parte de uma série de ações para a reestruturação da saúde do Estado, que contempla a reorganização da rede e ampliação dos serviços oferecidos, modernização da gestão administrativa, fortalecimento da estrutura de controle da secretaria e redução do número de pessoas em espera por atendimentos ambulatoriais, cirurgias eletivas, exames e consultas com especialistas.

O superintendente do HUGV, Júlio Mário de Lima, disse que o encontro é importante para estreitar a relação entre a unidade de saúde e a Susam. “Essa visita é muito importante para que possamos mostrar a estrutura que o Getúlio Vargas dispõe para a rede de saúde do Estado”, disse.

Reformulação da secretaria – O plano de reestruturação da Secretaria de Estado de Saúde prevê, entre outras ações, a modernização da rede, tornando as ações administrativas mais efetivas, melhorando as estruturas físicas e de equipamentos, promovendo a valorização do quadro de pessoal.