Governo conclui obra de reconstrução do sistema viário de Manacapuru

Manacapuru – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu a obra de reconstrução das ruas e avenidas da sede do município de Manacapuru, distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 5,8 milhões, a obra contou com a reconstrução de 66,10 quilômetros de vias, em 162 ruas e avenidas do município.

Os serviços incluíram pavimentação com operações de tapa buracos, remendos profundos e de recapeamento com regularização de base e sub-base, além de drenagem com meio-fio e sarjeta com sinalização das vias. A obra gerou entre 140 e 160 empregos diretos e indiretos.