Governo realiza ação para sensibilizar sobre problemas ocasionados por ocupações irregulares

Manaus – Visando a regulamentação fundiária dos imóveis dos residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), o Governo do Estado, por intermédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), realizou, nesta terça-feira (18), ação de sensibilização em parceria com o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas no Estado do Amazonas (GIPIAP) no Parque Residencial Cachoeirinha, localizado entre a rua Alameda Vitória e o Igarapé do 40.

A sensibilização no residencial Cachoeirinha foi realizada para informar os moradores sobre a necessidade de remoção das construções irregulares para que seja possível realizar a regulamentação fundiária dos imóveis. O trabalho foi feito pela equipe de técnicos e assistentes sociais do Prosamim e técnicos do GIPIAP.

O Parque Residencial Cachoeirinha está em fase final das obras de reforma e o trabalho realizado pelas equipes tem por finalidade a conscientização dos moradores sobre as construções irregulares e os empecilhos causados com vistas à regularização para emissão do título de propriedade, sendo essencial a visita do social da UGPE e dos técnicos do GIPIAP nesse processo.

O morador do residencial João Mendes, 63, é favorável ao trabalho de retirada de construções irregulares, uma vez que, segundo ele, áreas de uso dos moradores em geral foram invadidas para serem utilizadas de forma particular.

De acordo com a subcoordenadora Social da UGPE, Viviane Dutra, o Prosamim em conjunto com o GIPIAP e todas as secretarias envolvidas nas ações, buscam resguardar os investimentos já realizados para manter a qualidade de vida e a segurança das famílias já reassentadas de maneira a evitar que as situações de risco anteriores se instalem novamente em virtude do uso inadequado das áreas.