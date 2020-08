Raio atinge Porto Chibatão e provoca incêndio em contêineres

MANAUS – Um incêndio de grandes proporções atingiu contêineres no Porto Chibatão, na Zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (18). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. Ninguém ficou ferido. A informação é do G1.

Conforme os bombeiros, um raio teria atingido um contêiner e iniciado o incêndio no local. Pelo menos seis contêineres já haviam sido atingidos pelo fogo, até a chegada da primeira equipe. Ainda segundo os bombeiros, 35 contêineres estão dispostos na área.

Duas viaturas da corporação, sendo auto-bomba tanque, foram enviadas ao local no momento. Depois, o Corpo de Bombeiros enviou outras duas, sendo um auto-tanque e um auto-tanque-plataforma.

O incêndio gerou uma grande nuvem de fumaça na região. A fumaça é vista de diversos pontos da capital, principalmente da Zona Sul, por conta do tamanho. A transportadora ATR informou, por meio de nota, a descarga elétrica de um raio atingiu alguns contêineres que estavam no pátio, causando apenas danos materiais.