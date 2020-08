Carrefour esconde corpo de colaborador e mantém loja aberta

Recife – Uma loja da rede de hipermercados Carrefour, localizada no Recife (PE), manteve a unidade aberta e em funcionamento mesmo após a morte de um promotor de vendas, ocorrida enquanto ele trabalhava no interior do mercado, localizada no bairro Torre, da capital pernambucana.

O colaborador, identificado pelo próprio Carrefour como Moisés Santos, sofreu um infarto na manhã da última sexta-feira (14). Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e chegou a ir até o local, mas o funcionário não resistiu.

O mal súbito teria ocorrido por volta das 8h, e o corpo de Santos só teria sido retirado do interior da loja após às 11h, com a chegada de uma equipe do IML (Instituto Médico Legal). Para manter o local em funcionamento, funcionários bloquearam o acesso visual ao corpo de Moisés com caixas, tapumes e guarda-sóis, segundo imagens compartilhadas nas redes sociais.

A postura, duramente criticada nas redes sociais, foi denunciada em um grupo de Facebook que reúne promotores de vendas de diversos produtos.

Cobrada nas redes, a franquia Carrefour reconheceu que manteve a loja aberta e informou que revisará os protocolos determinando o fechamento da unidade em casos semelhantes.

“Respeitamos e nos preocupamos com todos. Sentimos muito pelo falecimento do Sr. Moisés e mudamos os protocolos para que as lojas sejam fechadas em casos de fatalidades como essa. Seguimos à disposição para apoiar a família do Sr. Moisés”, afirmou, em resposta no Twitter.

https://twitter.com/carrefourbrasil?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295822762146226176%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fbr.noticias.yahoo.com%2Fcarrefour-esconde-corpo-de-colaborador-e-mantem-loja-aberta-no-recife-233317768.html