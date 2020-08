Fundação Adriano Jorge tem filas de consultas ambulatoriais zeradas

Manaus – A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) conseguiu zerar os atendimentos de consultas ambulatoriais em 14 especialidades. A informação foi repassada ao secretário interino de Saúde, Marcellus Campêlo, em visita à unidade na manhã desta quarta-feira (19/08). O secretário destacou o trabalho para dar celeridade à fila de consultas ambulatoriais da unidade, pós-pico da pandemia.

A visita faz parte de uma série de ações para a reorganização e reestruturação da rede estadual de Saúde. Na oportunidade, a equipe de regulação do Hospital Adriano Jorge apresentou ao titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) a estratégia utilizada para reduzir a fila criada com a pandemia.

A unidade conseguiu contatar, por telefone, todos os pacientes que aguardavam a liberação de suas consultas, eliminando casos de pacientes que já tiveram suas demandas atendidas e continuavam a sobrecarregar a fila de espera.

“Verificamos um trabalho muito bom da equipe que faz a regulação dessa atividade. Em março, as filas estavam muito grandes e hoje – na parte ambulatorial -, verificamos uma redução de muitos atendimentos e com filas já zeradas. Isso é um exemplo importante de organização desse setor aqui, no Adriano Jorge, que a gente pode replicar em outras unidades”, disse o secretário.

Entre as especialidades com fila zero em consultas ambulatoriais, no FHAJ, estão: endocrinologia, ortopedista fixador externo, neurologista, gastroenterologia retorno, pneumologista, cardiologista, ortopedia pé torto, nefrologia, entre outros.