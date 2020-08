Idam apoia movelarias no credenciamento para fornecimento de móveis escolares via Promove

Amazonas – Quarenta e cinco movelarias de 18 municípios do Amazonas foram credenciadas, neste mês de agosto, para fornecer móveis escolares para o Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove), gerenciado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). Desse total, 38 movelarias são assistidas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e receberam apoio no processo de credenciamento.

A relação da contratação de pequenas empresas, associações e cooperativas de movelarias foi publicada no último dia 12 de agosto, no Diário Oficial do Estado. O fornecimento de móveis irá atender à padronização de mobiliários escolares da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

De acordo com o gerente de Apoio à Produção Florestal Madeireira do Idam, Eirie Vinhote, os 38 empreendimentos assistidos pelo Idam e credenciados no Promove geram cerca de 160 empregos diretos, beneficiando a mão de obra local.

“O Idam tem dado apoio aos moveleiros desde o processo de licenciamento junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), com orientações técnicas para o uso de madeira licenciada e operacionalizada no Sistema de Origem Florestal (DOF), como também orientações no gerenciamento de resíduos do processo produtivo”, destacou Eirie.

Na avaliação do presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, o aumento de credenciados é satisfatório porque fomenta a comercialização dos produtos dessa atividade e possibilita os moveleiros permanecerem nas suas comunidades, gerando emprego e renda para o município.

“A ADS cumpre, assim, com sua missão precípua que é fortalecer a cadeia produtiva do setor primário e a comercialização de madeira legalizada. Estamos trilhando o caminho certo em dar apoio ao fomento da comercialização dos produtos oriundos da floresta, desse desenvolvimento econômico e sustentável, principalmente no que se refere às movelarias”, destacou.

A atividade de movelaria está presente em todos os 62 municípios do Amazonas. No total, o credenciamento no Promove abrangeu 18 municípios, dentre os quais Parintins registrou o maior número de credenciados, com 13 movelarias inscritas.