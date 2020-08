Outdoor de Pabllo Vittar com indireta pra Bolsonaro é destruído

Na noite da última terça-feira (18), o outdoor com a imagem de Pabllo Vittar instalado na entrada da cidade de São Gotardo, em Minas Gerais, foi destruído. As informações foram divulgadas pelo portal POPline. Os moradores que fizeram a ação publicitária entraram em contato com o site para denunciar o ato de vandalismo que viola o direito constitucional à liberdade de pensamento e de expressão.



O outdoor estava na entrada da cidade mineira é uma resposta a outro feito anteriormente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O Brasil é o segundo país com mais mortes por coronavírus (110 mil até 18/8). E o que não é novidade para ninguém, é que Bolsonaro foi totalmente contra o isolamento social.

Em contato com o site, o grupo disse: “Criamos um grupo e juntamos dinheiro para investir nesta ação. Em caso de sobrar alguma quantia, nossa ideia era comprar cestas básicas para ajudar as pessoas. O outdoor foi instalado no fim da tarde de segunda-feira (17). Mas agora, por volta das 20h, destruíram ele. Quando criamos este grupo, queríamos que fosse algo sigiloso porque temos muito medo do pessoal em São Gotardo.”

Segundo eles, uma das criadores teve suas redes sociais divulgadas e já teria recebido ameaças. “A minha amiga que fez a arte mora em São Paulo, mas agora ela está na cidade porque nossa família é de lá. Divulgaram as redes sociais dela e começaram a ameaçá-la. A gente espera que não aconteça nada. O pessoal em São Gotardo é muito intolerante, sabe”, concluiu.