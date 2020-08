Provão Eletrônico volta a ser aplicado a partir de segunda-feira (24/08)

Amazonas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap), retomará a aplicação do Provão Eletrônico a partir de segunda-feira (24/08). O exame é voltado àqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino básico, e havia sido suspenso, temporariamente, em razão da pandemia de Covid-19.

Os candidatos dos ensinos Fundamental e Médio que já haviam efetuado a inscrição, via web ou presencial, na sede da pasta, realizarão o Provão em um dos quatro polos fixos do exame. São eles: Centro Cultural Aníbal Beça (CCAB), no bairro Jorge Teixeira; Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro de Manaus; Escola Estadual (EE) Sólon de Lucena, no São Geraldo; e EE Eliana Pacheco Braga, no Santa Etelvina.

Enquanto isso, os solicitantes que estavam com o Provão marcado do dia 16 de março a 21 de agosto realizarão o exame, nos turnos matutino e vespertino, em escolas estaduais que funcionarão como polos temporários. São elas: EE Vasco Vasques, no Jorge Teixeira; EE José Bernardino Lindoso, na Cidade Nova; EE Senador João Bosco, na Cidade Nova; Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Gilberto Mestrinho, no Educandos; EE Ruy Araújo, na Cachoeirinha; e EE Francisco Albuquerque, no Centro.

Nesse caso, os candidatos podem conferir o local, a data e a hora em que será aplicado o Provão, por meio do link www.examesupletivo.seduc. am.gov.br. A listagem está em ordem alfabética, para facilitar a conferência pelo estudante.

Protocolos – Durante a retomada do Provão Eletrônico, a Secretaria de Educação reforça que serão seguidas todas as orientações de segurança em saúde, como distanciamento social e sanitização ambiente, como medida de enfrentamento à proliferação da Covid-19.

Exame – A modalidade permite que os inscritos façam até quatro matérias em cada Provão. Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares, e para o Ensino Médio, 12. Ao fim da prova, o aluno já sabe se foi aprovado. Quem quitar as pendências de matérias deve solicitar o certificado na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaed), na sede da Secretaria de Educação.