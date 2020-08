Sejusc realiza ação para pessoas em situação de rua na sexta-feira (21)

Manaus – Em alusão do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado nesta quarta-feira (19/08), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), promove, na sexta-feira (21/08), uma ação na Praça Heliodoro Balbi (conhecida como Praça da Polícia), Centro de Manaus, para marcar a data e sensibilizar a população sobre os direitos desse público.

A atividade começa às 9h, com um café da manhã e falas de representantes de espaços religiosos, da Sejusc e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), além de espaços que trabalham com este público, como a Comunidade Nova Aliança (CNA), Centro de Formação Vida Alegre, Desafio Jovem Manaus e o projeto Mais Amor. O Coral Vozes da Rua, grupo composto por pessoas em situação de rua, também se apresentará aos presentes. A ação contará ainda com cortes de cabelo e um trailer onde os convidados receberão banho, um kit de higiene e roupas.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, disse que a expectativa é reunir até 200 pessoas em situação de rua. Baseado nos números do Cadastro Único (CAD Único), ele aponta, ainda, que 800 pessoas vivem em situação de rua na capital do Amazonas.