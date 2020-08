Bolsonaro ergue anão achando que é criança; veja o vídeo

Em visita no início desta semana ao Estado do Sergipe, no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro acabou protagonizando uma cena curiosa. Durante a inauguração de uma usino termoelétrica, o presidente acabou erguendo uma pessoa com nanismo em seus ombros, ato que rotineiramente Bolsonaro faz com crianças em locais onde visita.

O vídeo viralizou nesta quarta-feira, 19, após uma conta no Twitter divulgar as imagens. No registro, Bolsonaro aparece entre seguranças e apoiadores com o anão já em seus ombros. Com gritos de mito ao fundo, é possível ouvir uma voz feminina que pergunta “é uma criança?”. Logo em seguida, o presidente olha para cima e solta o jovem.

