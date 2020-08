Acolhidos do Abrigo do Coroado recebem cestas básicas e kits de higiene

Manaus – Uma ação articulada entre a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Serviço Social do Comércio no Amazonas (Sesc-AM) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA-ONU Brasil) possibilitou a entrega de 71 cestas básicas e kits de higiene para os acolhidos do Abrigo do Coroado, localizado na avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus.

A entrega foi realizada hoje (21/08) pela manhã pelas secretárias Michelle Bessa e Andréa Cidade, executiva e titular da Seas, respectivamente, e por representantes da ONU e Sesc Amazonas.

As cestas básicas e os kits de higiene foram doados pelo Sesc, por meio da rede nacional de bancos de alimentos do Mesa Brasil, programa que reúne doadores, instituições sociais e voluntários, para minimizar as carências alimentares e nutricionais de pessoas em vulnerabilidade social. A UNFPA-ONU intermediou a entrega, sinalizando o Abrigo do Coroado, coordenado pela Seas, como um dos locais mais indicados para a doação das cestas e kits de higiene.

A secretária executiva da Seas, Michelle Bessa, assinalou que essa é uma ajuda muito bem-vinda para quem enfrenta os desafios da pandemia pela Covid-19 e reforçou a importância das parcerias para atenuar os efeitos sociais e econômicos da Covid-19 nesse momento.

“Com certeza nesse momento de pandemia, unir forças por meio dessas parcerias é muito importante. Esses materiais com certeza farão a diferença na vida dos acolhidos”, reforçou.

A representante do setor de educação e saúde do Sesc, Marcele Chixaro, falou que o combate às carências alimentares e nutricionais tem sido uma constante no trabalho realizado pela sua entidade, e as parcerias são fundamentais para que os alimentos cheguem a quem mais precisa.

“Essas ações têm um impacto social muito grande porque significam a certeza de que os produtos vão chegar a quem realmente precisa. Esse direcionamento feito pela UNFPA em articulação com a Seas é fundamental para o nosso trabalho”, acentuou.