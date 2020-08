Avó abandona neta para ir beber em bar e vai presa no bairro Jorge Teixeira 

Manaus – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgataram, na madrugada desta sexta-feira (21/08), uma criança do sexo feminino que havia sido abandonada em uma residência no bairro João Paulo II, zona leste de Manaus. A avó e responsável pela criança foi encontrada e detida em um bar, no bairro Jorge Teixeira, na mesma zona.

Os policiais faziam patrulhamento pela zona leste, por volta das 2h35, quando foram acionados por um homem de 37 anos, informando que uma criança havia sido deixada pela avó sozinha na casa onde residem, no João Paulo II. No local, a equipe encontrou a criança sozinha na casa e a resgatou.

Informados pelos vizinhos que a responsável estava bebendo em um bar desde as primeiras horas da noite, os policiais iniciaram buscas nas redondezas, e encontraram a mulher em um estabelecimento na avenida Mirra, no Jorge Teixeira, com fortes sinais de embriaguez.

A mulher recebeu voz de prisão e, juntamente com a vítima, foi entregue na Delegacia Especializada em Proteção de Crianças e Adolescentes (Depca), onde foi responsabilizada por abandono de incapaz por parte das autoridades de plantão.