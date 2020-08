Boletim aponta a recuperação de 84% dos casos confirmados da Covid-19 no AM

MANAUS – O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 141, confirma a recuperação de mais 373 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 97.385 pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença.

Foram confirmados mais 457 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim. Destes, 23 são casos novos que foram confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 434 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados dois óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 3.556 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira (20/08), foram registrados 35 sepultamentos e um óbito em domicílio.

O boletim aponta ainda que 13.851 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Dos 114.792 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (21/08), 40.460 são de Manaus (35,25%) e 74.332 do interior do estado (64,75%).