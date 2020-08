CBMAM forma 1ª Turma de Oficiais de Saúde

Amazonas – Na manhã desta sexta-feira (21/08), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou a graduação da 1ª Turma de Oficiais de Saúde Major QOBM Ricardo Cristie Carmo da Rocha, em cerimônia realizada na sede do Comando Geral da corporação, situado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul da capital. Ao todo, foram 21 novos oficiais formados que atuarão em diferentes campos da saúde na capital e no interior.

Iniciado em 2018, o curso pioneiro teve duração de dois anos e contou com a participação de farmacêuticos, dentistas, enfermeiros e médicos. Durante a formação, os novos oficiais passaram por instruções para atuação e gestão no campo da saúde pública e também por treinamentos específicos direcionados aos combatentes de incêndio, como combate a incêndio, salvamento aquático e salvamento em altura.

“Eles, sabendo dessas informações, saberão como, em alguma ocorrência, tratar as vítimas de algum sinistro, e até no lazer deles eles podem atuar. Princípio de incêndio eles vão saber fazer o combate, um salvamento, um resgate, eles vão saber fazer, dentro até das especialidades deles”, explica o comandante-geral do CBMAM, coronel Danízio Valente, que aproveitou para ressaltar o comprometimento dos oficiais em todo o Amazonas.

“Eles são, hoje, militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, ou seja, para qualquer área do estado do Amazonas eles podem ser convocados, a ir a um município. Pode ser temporário, para determinada situação. Ou seja, como nós falamos, missão dada é missão cumprida”, diz.