Coral da UEA participa de congresso e festivais virtuais

Amazonas – Devido à pandemia e às recomendações de distanciamento social, grande parte dos eventos presenciais migraram para a alternativa virtual, o que possibilitou ao Coral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) participar de três eventos nacionais e de amplitude internacional. São eles o Congresso Internacional de Regentes de Coros (Abraco), que será de 5 a 7 de setembro; o Festival de Corais Internacional Canta Brasil 2020, nos dias 23 a 26 de setembro; e o 1º Festival Brasil On-line de Coros, previsto para outubro.

Para o coordenador do Coral, Fabiano Cardoso, a realização dos eventos de forma virtual possibilita uma interação que talvez não fosse possível presencialmente, visto que diversos corais internacionais também puderam se inscrever. “Isso já faz valer muito, e o mais importante é que promove a manutenção dos festivais e a continuidade de fazer música. É uma experiência e um desafio, já que todos nessa pandemia passaram a se reinventar e aprender coisas novas”, disse.

Os eventos serão transmitidos on-line por vídeos especiais, chamados de coro virtual, preparados pelo Coral da UEA para o Dia das Mães, com a música “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos, e “Sonhos de voar”, do maestro Adelson Santos, para o Dia do Meio Ambiente. Os coros também contaram com o apoio do Laboratório de Produção Musical (Lapmus), da Assessoria de Comunicação da UEA e do Centro de Mídias da UEA.