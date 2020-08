Gestão Eletrônica de Documentos já abrange 100% das unidades de saúde

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) implantou em 100% das unidades de saúde e unidades gestoras da capital o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged). Hospitais e prontos-socorros, Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), Policlínicas, Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), além da sede da secretaria, fundações, Central de Medicamentos e Complexo Regulador, já estão utilizando o sistema de tramitação dos processos internos.

A implantação do Siged em todas as unidades da rede de saúde faz parte do programa de reestruturação e modernização da gestão administrativa da Susam. O novo sistema prevê a eliminação de papel na tramitação de processos da secretaria, dando mais celeridade e reduzindo os gastos anuais com o uso de papel, gerando uma economia de até R$ 2,2 milhões.

Desde o ano passado, a Susam trabalha no uso do Siged nos processos de pagamentos da sede e em algumas fundações. O sistema foi liberado via cessão de uso pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), que é a mantenedora.

Para o coordenador administrativo da Susam, Marcus Martins, o ganho em economia de papel, eficiência e rapidez nos processos das unidades é expressivo. Ele também explicou que a equipe da secretaria agora trabalha na orientação dos servidores quanto o uso do sistema.

“Nós já realizamos treinamentos com os servidores das unidades e agora estamos realizando o suporte técnico, esclarecendo dúvidas e fazendo os alinhamentos necessários. Em breve, será disponibilizado no site da secretaria de saúde um manual digital e vídeo explicativo para os servidores sobre o Siged”.