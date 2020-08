Polo Urucu recebe quase 30 propostas de compra e contraria previsões de Josué Neto

De acordo com nota publicada na revista ‘Veja’, a Petrobras recebeu quase “30 propostas – a maioria de investidores estrangeiros – de compra de Polo Urucu, no Amazonas”, contrariando assim, as ‘previsões’ do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado Josué Neto.

No dia 27 de julho, durante discurso na tribunal da ALEAM, Josué Neto chegou a dizer que “a qualquer momento será lançado edital da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), e o Amazonas não tem a lei atrativa para receber empresas aqui”.

Porém, a nota da ‘Veja’ apresenta um cenário completamente diferente. Além disso, a publicação ressalta que, ao todo, o Polo Urucu é composto por “sete campos, que produzem 16 mil barris por dia de óleo e 14 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural”.