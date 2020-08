Com 113 mil mortes, Bolsonaro promove evento ‘Brasil vencendo a Covid-19’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa na segunda-feira (24) do evento “Encontro Brasil vencendo a covid-19”, que será realizado no Palácio do Planalto. A cerimônia está prevista para ocorrer às 11h, será aberta à imprensa e terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, emissora do governo. O Planalto não forneceu mais detalhes sobre o evento.

Na sexta (21), o Brasil alcançou a marca de 113.454 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O número de pessoas que já foram infectadas no país é de 3.536.488. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que 2.670.755 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Outros 748.217 seguem em acompanhamento.

No mundo, apenas os Estados Unidos têm números piores, com quase 175 mil mortos e mais de 5,6 milhões de casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Logo atrás do Brasil vêm o México, em número de óbitos (59.106); e a Índia, em número de infectados (2,9 milhões).

Bolsonaro e ao menos oito ministros de seu governo foram infectados pelo coronavírus.