No Coroado, operação da SSP prende traficantes fazendo ‘delivery’ de armas

Manaus – Dois homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos, em flagrante, na noite desta sexta-feira (22/08) planejando entregar armas para membros de uma facção criminosa no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram pegos com quatro armas de fogo, munições e drogas, durante operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A ação, que teve início por volta das 20h, foi motivada por uma denúncia anônima. Os policiais montaram campana em um posto de gasolina na Alameda Cosme Ferreira e esperaram pela chegada dos suspeitos. Ao tentar fazer a abordagem, eles começaram a fugir, e quase atropelaram um dos policiais envolvidos na ação. Houve perseguição pelas ruas do bairro, até que os infratores colidiram com outros dois veículos na rua Pablo Lopes.

Durante a revista no veículo, foram localizadas duas armas. Mas os meliantes confessaram ter jogado fora outras armas. Os policiais fizeram buscas pelas ruas do bairro e localizaram duas armas. Ao todo, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380 e uma escocesa calibre 12, além de munições, cartuchos e pequena porção de entorpecente.

Os dois infratores, com idades de 28 e 33 anos, já possuem diversas passagens policiais e respondem a crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O veículo em que a dupla estava, um golf preto de placa JXM-0877, também foi apreendido pela polícia. O flagrante foi registrado no 14° DIP.