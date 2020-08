O que é a hemoterapia e a auto-hemoterapia e para que serve

A hemoterapia é um tipo de tratamento em que uma quantidade pré-determinada de sangue é coletada de uma pessoa e, após processamento e análise, os componentes do sangue podem ser transfundidos para outra pessoa, ajudando no tratamento da doença e melhora da pessoa.

Além da hemoterapia, existem também a auto-hemoterapia, em que a amostra de sangue é retirada da própria pessoa que vai receber o tratamento. No entanto, a auto-hemoterapia, embora pareça ter alguns benefícios, a técnica é desaconselhada pela Anvisa, de acordo com uma nota técnica divulgada em 2017 [1], devido ao fato de não haverem estudos científicos suficientes que comprovem seus benefícios a longo prazo e efeitos em uma população maior.

Diferenças entre hemoterapia e auto-hemoterapia

A hemoterapia é um procedimento importante no tratamento de câncer e de distúrbios do sangue, como a hemofilia, por exemplo, e consiste na recolha de uma quantidade pré-determinada de sangue, que é analisada, processada e armazenada em laboratório.

Nesse procedimento, os componentes do sangue são utilizados para transfusão, que pode ser de sangue total, de plasma ou de plaquetas, além de que também pode ser utilizado para produzir fatores da coagulação e imunoglobulinas, que são proteínas que atuam na defesa do organismo.

No caso da auto-hemoterapia, o sangue é coletado e volta a ser aplicado no músculo da própria pessoa, normalmente nos glúteos, gerando uma resposta de rejeição e favorecendo a atuação do sistema imunológico. Como o objetivo desse tratamento é combater doenças a partir da ativação do sistema imune, para estimular ainda mais a imunidade, a sangue poderia ser tratado com radiação ultravioleta ou ozônio, por exemplo, antes de ser reinjetado.

No entanto, a auto-hemoterapia é diferente da transfusão autóloga, em que o sangue da pessoa é coletado em uma bolsa de transfusão e, após processamento, fica armazenado no laboratório para ser utilizado em transfusões da própria pessoa.

Apesar da auto-hemoterapia ser uma prática antiga e de haver relatos de que funciona, a sua realização não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia e pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e, portanto, não é autorizada pela Anvisa, devido à falta de evidências científicas.

Por que a auto-hemoterapia pode funcionar?

O efeito benéfico da auto-hemoterapia parece estar relacionado ao fato de estimular uma resposta de rejeição do organismo quando o sangue é injetado no músculo, o que estimula a atuação do sistema imunológico. Além disso, acredita-se que quando o sangue é injetado novamente no corpo, o organismo começa a atacar esse sangue porque contém vestígios da doença que está se desenvolvendo. Quando isso acontece, o corpo poderia ganhar maior resistência contra a doença e, por isso, conseguiria eliminá-la mais rapidamente.

Um estudo realizado em 2019 por um grupo de pesquisadores da Espanha [2] estudou os efeitos da auto-hemoterapia no tratamento da fibromialgia. Para isso, fizeram a coleta de 150 mL de sangue e o trataram com 150 mL de ozônio antes de ser reinjetado na pessoa, isso porque o ozônio seria capaz de estimular o sistema imunológico de forma mais eficaz, além de combater radicais livres.

Apesar de terem tido resultados positivos relacionados à melhora dos sintomas, o estudo foi realizado apenas com 20 pessoas, não sendo o suficiente para confirmar os efeitos da auto-hemoterapia na fibromialgia, sendo necessária a realização de outros estudos com uma população maior.

Apesar de ser desaconselhada pela ANVISA e não ser reconhecida como prática clínica pelos conselhos de medicina, farmácia e pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, são incentivadas pesquisas relacionadas com a auto-hemoterapia, pois dessa forma é possível que existam evidências científicas que afirmem quais as indicações da prática, contraindicações, dosagem adequada, tempo de tratamento e reações adversas, por exemplo.

A partir do momento que existirem informações suficientes, a auto-hemoterapia poderá ser novamente estudada pelos órgãos regulamentadores e ser avaliada em relação à sua segurança e efeitos a curto, médio e longo prazo.

Saiba mais em Tua Saúde

Divino Ozônio

Rua Heliodoro Moreira, 34, Parque Dez de Novembro

Tel. 99290 4717/ 99493 8128