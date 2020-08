Parceria com Unifor abre inscrições para segunda turma de Doutorado em Direito em Manaus

Manaus – Estão abertas as inscrições para o curso de Doutorado em Direito Constitucional (DINTER). O programa é uma parceria entre o Ciesa (Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas) e a Unifor (Universidade de Fortaleza). Ao todo, são 25 vagas para o curso, com início em outubro de 2020.

A parceria entre a faculdade amazonense e a cearense já formou a primeira turma, certificando magistrados e procuradores do Estado do Amazonas. O curso tem reconhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e possui nota 6 em uma escala de avaliação de qualidade educacional que vai de 1 a 7.

De acordo com o Edital R. Nº 002/2020, a nova turma poderá optar por trabalhos na área de Direito Constitucional público ou nas relação privadas. O processo de seleção para ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu em Direito comtempla duas etapas, inscrição e entrevista com os candidatos, sendo todas classificatórias.

Entre os requisitos para participar estão a obrigatoriedade de graduação em Direito e o diploma de Mestre em Direito, ou áreas afins como Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro de forma online, pelo site posciesa.com, ou presencial na instituição, de segunda a sexta, das 13h às 21h. O Ciesa está localizado na rua Pedro Dias Leme, 203, Flores. Para mais informações é possível entrar em contato com a secretaria acadêmica da instituição, pelo 3651-1013.