Prematuros recebem massagem e banho de ofurô na Maternidade Balbina Mestrinho

Manaus – Na Maternidade Balbina Mestrinho, unidade de saúde do Governo do Amazonas, os bebês prematuros internados recebem massagem e banho em ofurô. A técnica de massagem terapêutica shantala, finalizada com banho morno no ofurô, traz relaxamento, contribuindo para o aumento de peso e redução do tempo de internação, segundo os especialistas da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

De acordo com a fisioterapeuta neonatal da maternidade, Taciane Melo, o ofurô consiste na imersão do recém-nascido num balde com água aquecida até a altura dos ombros, em padrão flexor, simulando a sensação do útero materno. A técnica pode auxiliar na redução do estresse, favorecendo o melhor desfecho de recém-nascidos pré-termo de baixo peso.

“A shantala, por exemplo, promove o relaxamento do bebê, ela reduz os episódios de cólicas, reduz os episódios de estresse. Então, se é um bebê um pouquinho mais estressado, se é um bebê que sente dores de cólica, que sente dificuldades para dormir, ela (shantala) consegue fazer um relaxamento e fazer com que o bebê se torne mais calmo dentro da rotina”, explicou a fisioterapeuta.

Já a ofuroterapia, ou o banho no balde, como também é conhecido, é uma terapia complementar, que remete ao ambiente uterino, de onde o bebê saiu prematuramente, segundo detalhou a especialista.

“A shantala em si já é finalizada com um banho, já o ofurô, ela (criança) vai fazer uso das propriedades terapêuticas da água, pelo fato da água estar numa temperatura aquecida, e pelo fato do balde ser menor, então ele (bebê) vai se sentir mais confortável. Pode ser que isso remeta ao período em que ele ainda estava na barriga”, disse ela.