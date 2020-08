PSC decide não lançar candidato a prefeito e Carol Braz fica fora da corrida eleitoral

MANAUS – A manauara, ex-juíza, ex-escrivã de Polícia, ex-secretária de Justiça e Defensora Pública, Carol Braz, agradeceu o apoio das comunidades em sua pré-campanha, após decisão do partido de não lançar candidato ao pleito eleitoral majoritário deste ano.

A pré-candidata conseguiu unir a força comunitária com líderes e moradores que conhecem a realidade de seus bairros e comunidades. Segundo ela: ‘Foram inúmeras reuniões que trouxeram fortalecimento e esperança para o coração das pessoas, onde a população teve vez e voz pra falar onde realmente dói.’

Carol Braz revelou que a decisão de não participar mais como candidata à Prefeitura nesta eleição não é o fim de um sonho e sim de preparo para uma luta ainda maior.

“Eu agradeço a todos que estiveram comigo e declararam apoio à nossa pré-candidatura, muitos viram em mim a figura de uma mãe pra cuidar de nossa Manaus, mas não vejo esse momento como o fim de um sonho e sim para me preparar para uma missão ainda maior.

Manifesto minha gratidão a todos que abraçaram esse projeto”.

Após reunião com líderes, como presidente municipal do Partido Social Cristão (PSC), Carol Braz vai focar sua energia em eleger o maior número de vereadores na cidade de Manaus e no interior do Amazonas.