Amazonas ultrapassa R$ 3,4 milhões em financiamentos de crédito rural

Amazonas – Neste período de pandemia, o Crédito Rural da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), ultrapassou a marca de R$ 3,4 milhões em financiamentos. O apoio de crédito do Governo do Amazonas alcançou aproximadamente 220 pescadores artesanais, produtores rurais e agricultores familiares de 16 municípios do estado.

O município de Anamã (distante a 165 quilômetros de Manaus) é o maior em valor aplicado, totalizando mais de R$ 698,5 mil em 51 operações de crédito. A maior parte dos recursos foi destinada a pescadores artesanais para garantir a manutenção da atividade com a compra de equipamentos de pesca, canoas de alumínio, motores de popa, rabetas, dentre outros.

Crédito Rural – O Programa Afeam Agro é destinado ao fomento das atividades de agricultores familiares, produtores rurais, extrativistas, pescadores artesanais e demais atividades inseridas nas cadeias produtivas da agricultura e pecuária. Para ter acesso ao programa é necessário procurar a Unidade Local do Idam nos municípios de todo o estado.

Cadeia de pesca – Segundo Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam, os recursos aplicados até o momento, tendo a atividade de pesca como a maior em volume de operação, demonstram assim um potencial a ser financiado pelo Governo do Estado nos demais municípios.

Para mais informações e acesso à linha de financiamento, basta acessar o site da Afeam: www.afeam.am.gov.br.