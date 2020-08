Asteroide pode cair na Terra na véspera das eleições dos EUA

“Bem, 2020 está cada vez melhor”. É assim que começa o artigo da CNN norte-americana sobre o asteroide 2018 VPI, que pode cair no nosso planeta no dia 2 de novembro, véspera das eleições presidenciais dos EUA.

E a CNN não deixa de ter razão nesta constatação. Com o mundo lutando contra uma pandemia que já matou milhões de pessoas, a onda de protestos por causa das questões raciais, explosões, várias agitações civis um pouco por todo o planeta e as eleições que prometem dividir os EUA, só faltava mesmo ter de lidar com o choque de um asteroide.

O anúncio foi feito pela NASA, esta semana. De acordo com a agência espacial norte-americana, o 2018 VPI tem cerca de dois metros de diâmetro, algo curioso, visto que corresponde à distância física que devemos manter uns dos outros, para evitar a propagação da Covid-19.

Apesar de este ser um dos asteroides que vai passar mais perto da Terra, segundo a NASA, há apenas 0,4% de probabilidade de atingir o planeta e, mesmo que haja impacto, podemos respirar de alívio pois, “não terá algo profundo”, ou seja, não estamos perante um ‘Armagedom’.

Vale lembrar que a NASA informou que o 2018 VPI foi identificado pela primeira vez pelo Observatório Palomar, na Califórnia, em 2018, e tem uma órbita de 731 dias em redor do sol.