Escolas do ensino médio obedecem protocolo de prevenção à Covid-19, diz FVS-AM

Manaus – As escolas estaduais de ensino médio, em Manaus, estão cumprindo todos os critérios do protocolo de prevenção à Covid-19 estabelecido pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e, por isso, estão aptas a manter as aulas presenciais, retomadas no último dia 10. A constatação foi feita por técnicos da FVS, que realizaram visitas às escolas durante a primeira semana de aulas.

Os técnicos do Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa/FVS-AM) e do Núcleo de Educação em Saúde (NES/FVS-AM) visitaram as 118 escolas do ensino médio gerenciadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), no período de 10 a 18 de agosto, e aplicaram um questionário para avaliar as ações implantadas nas instituições de ensino.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, a visita ocorreu para garantir a manutenção das medidas de prevenção adotadas, em que se pode observar o cumprimento das determinações. “Foi evidenciada a adoção do protocolo com as medidas de segurança sendo seguidas”, avaliou.

O gerente de Serviços de Saúde da Devisa/FVS-AM, Marco Pinto, apontou que a equipe técnica obteve as análises a partir do método da observação e coleta de informações escritas. “As visitas foram baseadas em um questionário semiestruturado no protocolo que a Seduc já tinha pactuado com as unidades escolares”, disse.

Avaliação – Entre os itens inspecionados nas escolas, a equipe técnica monitorou ações para evitar a aglomeração da comunidade escolar, como marcação no chão e saídas alternadas das turmas de alunos; também foi analisado o uso obrigatório de máscara pelo corpo docente, discente, equipe pedagógica, merendeiros e terceirizados.

A avaliação também evidenciou adoção do fornecimento de máscara a todos os usuários da escola; troca de máscara durante os turnos de aulas; ciência das orientações sobre a forma de contágio e das medidas de prevenção; disponibilidade de material informativo (cartazes e folders) de prevenção à Covid-19 afixados nas dependências escolares; ciência da necessidade de que não haja compartilhamento de objetos pessoais; aumento da quantidade de pias para higienização das mãos; disponibilização de sabonete líquido, papel toalha, dispensadores de álcool gel 70%, lixeira com tampa acionada por pedal; ambientes limpos e organizados com desinfecção de maçanetas, corrimões e outras estruturas.

Ainda entre os itens analisados estão o aumento na frequência da rotina de limpeza; orientação para troca de ar nas salas com climatização artificial (ar-condicionado); uso de copos ou garrafas para utilização em bebedouros; oferta de copos descartáveis; mensuração de temperatura na chegada dos integrantes da comunidade escolar; além de orientações para casos suspeitos.