Internautas repetem pergunta que levou Bolsonaro a ameaçar jornalista

Jornalistas, artistas, políticos e outros usuários do Twitter repetiram a pergunta feita pelo jornalista de O Globo ao presidente Jair Bolsonaro na tarde deste domingo, 23, em Brasília. O repórter questionou por que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Em resposta, o presidente da República falou que tem “vontade de encher de porrada” o jornalista.

A frase “Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”, acompanhada da hashtag #RespondeBolsonaro, começou a ser compartilhada por jornalistas na rede social e logo teve a adesão de outros usuários, de artistas, como Caetano Veloso, e políticos, como o vereador Eduardo Suplicy (PT). Os termos “Fabrício Queiroz” e “Michelle” estavam entre os mais comentados do Twitter no final da noite de domingo. O presidente não se manifestou sobre o assunto.

A resposta agressiva de Bolsonaro ao jornalista foi dada na tarde do domingo, enquanto o presidente visitava uma feirinha de artesanato em frente à Catedral Metropolitana de Brasília. Jornalistas que acompanhavam a visita questionaram se a declaração era uma ameaça, mas o chefe do Executivo não respondeu mais e seguiu com a visita. O Palácio do Planalto foi questionado pela reportagem sobre o teor da frase, mas respondeu que não iria comentar.

Entidades de imprensa repudiaram a ameaça e cobraram uma “reação contundente” dos Poderes Legislativo e Judiciário.