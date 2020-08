Polo Industrial de Manaus consumiu volume recorde de gás natural em julho

As indústrias do Amazonas nunca consumiram tanto gás natural como no mês de julho de 2020. Com volume de 141.340 m³/dia, destinados a mais de 50 empresas interligadas à rede de distribuição de gás natural, o segmento apresentou aumento de 10% em relação ao mês de junho e de 41% se comparado com o mesmo período do ano passado, atingindo o recorde histórico do estado.

O aumento do consumo foi motivado pelo retorno das atividades de fábricas após o período de recesso ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), pela ampliação de consumo de algumas unidades consumidoras e, sobretudo, pela ligação de novos clientes ao longo dos últimos 12 meses. Dadas as vantagens associadas, os resultados demonstram que o gás natural é um importante diferencial para impulsionar as atividades econômicas.

Desde 2012, o Polo Industrial de Manaus (PIM) já é atendido pelo combustível, onde empresas como Moto Honda, Samsung, Yamaha, Ambev, PCE, dentre outras dezenas, reduziram seus custos em até 40% e emissões de poluentes ao meio ambiente.

Com quase 140 quilômetros de rede de distribuição espalhados por Manaus, o gás canalizado está presente em praticamente todas as ruas do Distrito Industrial, mas também atende a indústrias situadas no entorno das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Rodovias AM-010 e BR-174.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, ressalta que o gás natural já se firmou como diferencial ao PIM. “O gás natural já é utilizado pelas maiores indústrias do nosso distrito, enquanto a rede de gasodutos segue em franca expansão, esses fatores fazem do gás natural um importante vetor para o desenvolvimento da matriz econômica e ambiental do nosso estado”, afirmou.