Psol terá ativista gay como pré-candidato à prefeitura de Manaus

Manaus – O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) da cidade de Manaus apresenta nova estratégia para a disputa ao Executivo municipal. A decisão, aprovada no último domingo (23), apresenta Paulo Trindade como o representante oficial do partido nas Eleições 2020.

“Precisamos encantar a política. O PSOL tem um compromisso com as lutas sociais invisibilizadas. O partido hoje, desempenha o papel de buscar consolidar uma frente de esquerda, junto a partidos como PCB, PSTU, PT, PSB, Rede e PC do B. Tenho um legado no movimento estudantil, na cultura, na comunicação e LGBTI+. Estou inserido nos debates sobre gênero, sexualidade e direitos humanos. Pensamos uma Manaus que aponte para o futuro e lance alternativas, diante do caos em que se encontra o país. Agradeço a confiança depositada”, afirma Paulo Trindade.

A mudança do nome ao Executivo não altera a decisão do PSOL em construir um bloco com os partidos de esquerda. O Diretório Municipal entende a necessidade da unidade e de demonstrar as forças desses partidos nas eleições de 2020.

De acordo com o Jonas Araújo, presidente municipal do Psol, a transição se deve ao fato de que é necessário trazer para o pleito de 2020 uma chapa da esquerda, que representa significativamente as lutas do campo progressista. “O PSOL entende que a formação de um bloco de esquerda precisa estar intimamente ligada às bandeiras históricas do nosso campo. Em nível nacional, aprovamos uma resolução priorizando as candidaturas de Mulheres, Negros e Negras, Indígenas, LGBTI+ e PCD. Por isso, nada mais inovador do que lançar em Manaus uma candidatura como a do companheiro Paulo Trindade, homem gay, afro ameríndio, produtor cultural e que reúne todas as características de um representante necessário para a esquerda manauara”.

Neste contexto a pré-candidatura de Paulo Trindade à prefeitura de Manaus representa a síntese das bandeiras de luta do PSOL, carregadas em sua história.