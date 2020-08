Assistência Social da Susam ganha novo endereço, e atendimento ao público segue on-line

Manaus – O setor de Assistência Social da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) começou a funcionar em novo endereço nesta segunda-feira (24/08). Agora, o setor está localizado na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), na rua Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14 Janeiro.

O setor é responsável por fornecer medicações e exames não cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de alimentação enteral e materiais hospitalares, como cadeira de rodas e fraldas.



O atendimento ao público é realizado totalmente on-line, e as solicitações devem ser enviadas para o endereço de e-mail [email protected] De acordo com a coordenadora da Assistência Social da Susam, Maria Mazzarello, as orientações podem ser fornecidas de forma presencial, bastando o usuário interessado comparecer na nova sede.

Para Mazzarello, a mudança traz benefícios principalmente à população, unindo a Cema ao serviço social. A Central é justamente o local onde os solicitantes fazem a retirada dos itens viabilizados via setor.

“Essa mudança é muito boa para a população, pois fica numa área central da cidade, com maior número de linhas de ônibus, e não será preciso se deslocar da Susam para a Cema, já que tudo fica num único lugar, com maior conforto”, disse ela.

Solicitações – Para dar início ao processo, o e-mail de solicitação de atendimento deve conter: laudo médico indicando a necessidade do item solicitado, o número do Cartão SUS, RG, CPF e comprovante de residência, que devem ser anexados e enviados ao e-mail: [email protected].

“Lembramos que o serviço presencial de orientação contínua, e o atendimento on-line permanece sendo feito pela internet, com o nosso e-mail. Após o envio da solicitação, nós entramos em contato comunicando o número do processo para o acompanhamento e a previsão de retirada do item na Cema”, esclareceu a coordenadora.